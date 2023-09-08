Польський міністр заявив, що тиск України зі зняття обмежень на агроімпорт "виходить за межі"

На думку міністра, спроби України чинити тиск щодо скасування ембарго на імпорт зерна через польський кордон неефективні та не вражають уряд.

«Це погроза і це один із наступних елементів тиску з українського боку. Ці елементи часом виходять за певні межі класичної дипломатії з боку України, (...) вона використовує засоби дипломатичного тиску, які часом є вельми нестандартними і виходять за певні межі. Нас це не вражає, тому що нашим пріоритетом є захист польських фермерів, польських громадян. І такі жести чи погрози нас не вражають, це просто елемент тиску, але тиску, який не буде ефективним», - сказав Шиньковський вель Сенк.

Міністр також упевнений, що у польської сторони є вагомі аргументи для того, щоб ембарго на експорт українського зерна було продовжено на рівні ЄС і після 15 вересня.

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Додамо

За прогнозами Мінагрополітики, загальний урожай зернових та олійних культур цього року може перевищити торішній на 5% і сягнути 76,7 млн тонн.

Водночас, українські аграрії, особливо після закриття “зернового коридору”, зіткнулися з ускладненням експорту продукції. Україні потрібно експортувати 5 млн тонн зерна на місяць. Однак, поки що “шляхи солідарності” ЄС дозволяють експортувати лише до 4 млн тонн.

Ситуація також ускладнюється забороною експорту (Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія) до 5 сусідніх країн, що діє до 15 вересня і може бути продовжена.

Українська зернова асоціація офіційно звернулася до виконавчого віцепрезидента, комісара з питань торгівлі Європейської комісії Валдіса Домбровскіса щодо оптимізації альтернативних маршрутів експорту зерна з України до європейських портів з подальшим відвантаженням до третіх країн. Оскільки через зрив російською федерацією Чорноморської зернової ініціативи Україна зіткнулася з необхідністю додатково збільшити пропускну спроможність “шляхів солідарності” приблизно на 1-1,5 млн тонн зерна на місяць.

Це можна зробити за рахунок експорту зерна через порти країн Балтії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії. Зараз ці маршрути мало задіяні через складність і вартість логістики порівняно з іншими маршрутами. Тому УЗА запропонувала запровадити “зелені коридори” для української сільськогосподарської продукції до згаданих портів.

Для реалізації цього проєкту санітарний, фітосанітарний та ветеринарний контроль пропонується проводити вже на території країни призначення. Також Асоціація пропонує для європейських перевізників запровадити субсидії, щоб компенсувати додаткові витрати на транзитні перевезення. Крім того, для портів пропонується запровадити часткову компенсацію так званих “портових витрат на українське зерно”.

Наразі в ЄС обговорюється можливість компенсації українським аграріям логістичних витрат у сумі 30 євро за тонну.