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Актуальное
Большинство стран ЕС против продления блокировки украинского агроэкспорта после 15 сентября - СМИ

Большинство стран ЕС против продления блокировки украинского агроэкспорта после 15 сентября - СМИ

Киев • УНН

 • 398692 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Большинство стран ЕС против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября пятью странами Восточной Европы. Об этом УНН пишет со ссылкой на POLITICO, которое ссылается на четырех неназванных дипломатов ЕС.

Детали

На недавней встрече с Европейской Комиссией послы ЕС из остальных 22 государств-членов либо открыто выступили против идеи продления ограничений, либо остались глубоко скептическими, сказал высокопоставленный дипломат ЕС. Франция и Германия были одними из стран, которые больше всего критиковали продление запрета.

Двое дипломатов сказали, что хотя многие страны признают трудности, с которыми сталкиваются пять восточных стран, они попросили Комиссию предложить альтернативные меры.

Анализ Еврокомиссии, датированный 27 июля, с которым ознакомилось POLITICO, показал, что соглашение, которое направлено на транзит украинского зерна через восточные страны-члены ЕС в другие страны ЕС и третьи страны, не работает, сказал один из дипломатов-собеседников издания.

Документ показывает, что после подписания соглашения в апреле экспорт пшеницы и кукурузы упал в мае и июне.

И, несмотря на увеличение импорта пшеницы и кукурузы из Украины после вторжения россии в феврале прошлого года, “ситуация на рынке ЕС достаточно стабильна”, свидетельствует документ.

Комиссия сама решит, позволить ли сроку действия ограничений закончиться, но, учитывая доказательства, исполнительной власти ЕС будет трудно оправдать продление, сказал дипломат из одной из скептически настроенных стран-членов.

Еще один дипломат ЕС из страны, которая скептически относилась к продлению, утверждал, что решение продлить импортные ограничения было бы “чисто политическим”, поскольку предстоящие всеобщие выборы в Польше, которые должны состояться в октябре, нависают над дискуссией. На фоне избирательной кампании в стране состоялись протесты фермеров, которые против наплыва украинского зерна.

Кроме того, POLITICO приводит слова польского чиновника, который признает влияние выборов.

“Причиной введения ограничительных мер на уровне ЕС стало то, что фермеры начали блокировать дороги и терминалы. И нам нужно избежать ситуации, когда этой ситуацией пользуются отчаявшиеся фермеры, или радикальные лидеры фермерских объединений”, - сказал чиновник.

Добавим

По прогнозам Минагрополитики, общий урожай зерновых и масличных культур в этом году может превысить прошлогодний на 5% и составить 76,7 млн тонн.

В то же время, украинские аграрии, особенно после закрытия “зернового коридора”, столкнулись с осложнением экспорта продукции. Украине нужно экспортировать 5 млн тонн зерна в месяц. Однако, пока “пути солидарности” ЕС позволяют экспортировать только до 4 млн тонн.

Ситуация также осложняется запретом экспорта (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния) в 5 прифронтовых стран, который действует до 15 сентября и может быть продлен.

Украинская зерновая ассоциация официально обратилась к исполнительному вице-президенту, комиссару по вопросам торговли Европейской комиссии Валдису Домбровскису по оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны. Поскольку из-за срыва российской федерацией Черноморской зерновой инициативы Украина столкнулись с необходимостью дополнительно увеличить пропускную способность “Путей солидарности” примерно на 1-1,5 млн тонн зерна в месяц.

Это можно сделать за счет экспорта зерна через порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении. Сейчас эти маршруты мало задействованы из-за сложности и стоимости логистики по сравнению с другими маршрутами. Поэтому УЗА предложила ввести “зеленые коридоры” для украинской сельскохозяйственной продукции в упомянутые порты.

Для реализации этого проекта санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль предлагается проводить уже на территории страны назначения. Также Ассоциация предлагает для европейских перевозчиков ввести субсидии, чтобы компенсировать дополнительные расходы на транзитные перевозки. Кроме того, для портов предлагается ввести частичную компенсацию так называемых “портовых расходов на украинское зерно”.

Сейчас в ЕС обсуждается возможность компенсации украинским аграриям логистических расходов в сумме 30 евро за тонну.

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