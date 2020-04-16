Комаровский рассказал о пользе вина на карантине

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Коронавирусу менее подвержены те, кто не поддается панике. Другими словами - имеет прочное психологическое здоровье. Расслабиться и снять стресс можно с помощью одного бокала вина. Главное - выпить немного, но обязательно в комфортной домашней обстановке. Об этом в своем видеоблоге рассказал известный врач Евгений Комаровский, отвечая на вопрос, какие противовирусные препараты снижают шансы заболеть COVID-19, передает УНН.