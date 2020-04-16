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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 3409 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 21012 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 39971 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 62318 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 69696 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105208 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130464 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 18:57 • 105000 просмотра
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Комаровский рассказал о пользе вина на карантине

Комаровский рассказал о пользе вина на карантине

Киев  •  УНН

 • 21140 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Коронавирусу менее подвержены те, кто не поддается панике. Другими словами - имеет прочное психологическое здоровье. Расслабиться и снять стресс можно с помощью одного бокала вина. Главное - выпить немного, но обязательно в комфортной домашней обстановке. Об этом в своем видеоблоге рассказал известный врач Евгений Комаровский, отвечая на вопрос, какие противовирусные препараты снижают шансы заболеть COVID-19, передает УНН.

"Силы вашего организма противостоять заболеванию во многом зависят от того, в каком психологическом состоянии вы находитесь. Если вы паникуете, переживаете - предлагаю вам отвлечься и выпить качественный продукт, который вас расслабит, и даст мощное психотерапевтическое воздействие - вино", - говорит он.

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По словам Комаровского, это может быть любой вид вина. Не обязательно красное.

"Красное, белое, розовое - это не столь важно. Важна обстановка и атмосфера, в которой вы пьете. Разделите напиток с любимым человеком. И вам станет легче и коронавирус отступит", - добавил он.

Напомним, как писал УНН, в Украине выпустили винный напиток голубого цвета на основе сока черники.

Также напомним, на фоне пандемии коронавируса, Украина рекордно увеличила импорт вина.

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