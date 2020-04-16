Комаровский рассказал о пользе вина на карантине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Коронавирусу менее подвержены те, кто не поддается панике. Другими словами - имеет прочное психологическое здоровье. Расслабиться и снять стресс можно с помощью одного бокала вина. Главное - выпить немного, но обязательно в комфортной домашней обстановке. Об этом в своем видеоблоге рассказал известный врач Евгений Комаровский, отвечая на вопрос, какие противовирусные препараты снижают шансы заболеть COVID-19, передает УНН.
"Силы вашего организма противостоять заболеванию во многом зависят от того, в каком психологическом состоянии вы находитесь. Если вы паникуете, переживаете - предлагаю вам отвлечься и выпить качественный продукт, который вас расслабит, и даст мощное психотерапевтическое воздействие - вино", - говорит он.
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По словам Комаровского, это может быть любой вид вина. Не обязательно красное.
"Красное, белое, розовое - это не столь важно. Важна обстановка и атмосфера, в которой вы пьете. Разделите напиток с любимым человеком. И вам станет легче и коронавирус отступит", - добавил он.
Напомним, как писал УНН, в Украине выпустили винный напиток голубого цвета на основе сока черники.
Также напомним, на фоне пандемии коронавируса, Украина рекордно увеличила импорт вина.