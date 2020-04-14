Пандемія коронавірусу: Україна рекордно збільшила імпорт вина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На тлі розповсюдження коронавірусу Україна наростила імпорт вина виноградного на 50%. Про це свідчать дані Державної митної служби, передає УНН.
Так, у січні-березні 2020 року Україна імпортувала вина виноградного на 33,6 млн доларів. Тоді як у січні-березні 2019 року цей показник склав 22,2 млн доларів. Приріст імпорту вина Україною за рік складає 11,4 млн доларів, або на 51%.
Найбільше вина у 2020 році Україна імпортувала з Італії — на 9,5 млн доларів. Чимало вина Україна завезла з Франції — на 5,5 млн доларів.
Німеччина поставила Україні вина на 5,4 млн доларів.
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При цьому, експорт вина за три місяці склав лише 3,9 млн доларів. Таким чином, імпорт вина в Україні перевищує експорт у 8 разів, у грошовому вираженні.
Нагадаємо, що у січні-березні 2019 року Україна експортувала вина на 2,1 млн доларів.
Як повідомлялося в УНН, експерти прогнозують подальший ріст попиту на алкогольну продукцію серед українців в умовах карантину.
Також на спиртне ростуть і ціни. Держстат уже зафіксував "приріст" вартості протягом року на 12%.