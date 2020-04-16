Комаровський розповів про користь вина на карантині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. До коронавірусу менш схильні ті, хто не піддається паніці. Іншими словами - має міцне психологічне здоров'я. Розслабитися і зняти стрес можна за допомогою одного келиха вина. Головне - випити трохи, але обов'язково в комфортній домашній обстановці. Про це в своєму відеоблозі розповів відомий лікар Євген Комаровський, відповідаючи на питання, які противірусні препарати знижують шанси захворіти COVID-19, передає УНН.

"Сили вашого організму протистояти захворюванню багато в чому залежать від того, в якому психологічному стані ви перебуваєте. Якщо ви панікуєте, переживаєте - пропоную вам відволіктися і випити якісний продукт, який вас розслабить, і надасть потужний психотерапевтичний вплив - вино", - говорить він.

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За словами Комаровського, це може бути будь-який вид вина. Не обов'язково червоне.

"Червоне, біле, рожеве - це не настільки важливо. Важлива обстановка і атмосфера, в якій ви п'єте. Розділіть напій з коханою людиною. І вам стане легше і коронавірус відступить", - додав він.

Нагадаємо, як писав УНН, в Україні випустили винний напій блакитного кольору на основі соку чорниці.

Також нагадаємо, на тлі пандемії коронавірусу, Україна рекордно збільшила імпорт вина.

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