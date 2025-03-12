Командующего ОК "Север" Дмитрия Красильникова уволили с должности: что известно
Киев • УНН
Дмитрий Красильников уволен с должности командующего Оперативного командования "Север". Приказ об увольнении был подписан 7 марта, причины неизвестны.
Командующего Оперативного командования "Север" Дмитрия Красильникова уволили с должности. Об этом журналисту УНН подтвердили в ОК "Север".
Детали
Причины увольнения Дмитрия Красельникова объяснить не смогли. Впрочем, по информации, приказ был подписан 7 марта.
Сейчас Красильников находится в батальоне резерва.
Дополнение
Ранее об увольнении Дмитрия Красильникова сообщала нардепка Марьяна Безуглая в Facebook.
"Сырский увольняет генерала Красильникова, просто выбрасывает его. Дмитрий Красильников — один из немногих топов, кто слышит подчиненных. Опытный. Увольняет его в критический момент времени, несмотря на позицию Драпатого и личного состава Оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ", - пишет она.
Справочно
Дмитрий Красильников в 1995 году поступил в Одесский институт сухопутных войск. После выпуска служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде. В 2012 году продолжил обучение в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.
В 2014 году получил приказ сформировать и возглавить 34-й батальон территориальной обороны Кировоградской области, который позже был переформирован в отдельный мотопехотный батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады. Батальон участвовал в боях за Дзержинск (теперь Торецк) в июле 2014 года, где получил значительные успехи, уничтожив вражеские блокпосты и резервы.
В 2015 году Дмитрий Красильников стал командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады, которая участвовала в Дебальцевской операции.
С началом российского вторжения в Украину в 2022 году Красильников, как командир оперативно-тактической группировки "Север", отбивал непрерывные штурмы, защищая Харьков от наступления российских войск.