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Командующего ОК "Север" Дмитрия Красильникова уволили с должности: что известно

Киев • УНН

 • 21990 просмотра

Дмитрий Красильников уволен с должности командующего Оперативного командования "Север". Приказ об увольнении был подписан 7 марта, причины неизвестны.

Командующего ОК "Север" Дмитрия Красильникова уволили с должности: что известно

Командующего Оперативного командования "Север" Дмитрия Красильникова уволили с должности. Об этом журналисту УНН подтвердили в ОК "Север".

Детали 

Причины увольнения Дмитрия Красельникова объяснить не смогли. Впрочем, по информации, приказ был подписан 7 марта. 

Сейчас Красильников находится в батальоне резерва.

Дополнение

Ранее об увольнении Дмитрия Красильникова сообщала нардепка Марьяна Безуглая в Facebook.

"Сырский увольняет генерала Красильникова, просто выбрасывает его. Дмитрий Красильников — один из немногих топов, кто слышит подчиненных. Опытный. Увольняет его в критический момент времени, несмотря на позицию Драпатого и личного состава Оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ", - пишет она.

Справочно

Дмитрий Красильников в 1995 году поступил в Одесский институт сухопутных войск. После выпуска служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде. В 2012 году продолжил обучение в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

В 2014 году получил приказ сформировать и возглавить 34-й батальон территориальной обороны Кировоградской области, который позже был переформирован в отдельный мотопехотный батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады. Батальон участвовал в боях за Дзержинск (теперь Торецк) в июле 2014 года, где получил значительные успехи, уничтожив вражеские блокпосты и резервы.

В 2015 году Дмитрий Красильников стал командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады, которая участвовала в Дебальцевской операции.

С началом российского вторжения в Украину в 2022 году Красильников, как командир оперативно-тактической группировки "Север", отбивал непрерывные штурмы, защищая Харьков от наступления российских войск.

Алина Волянская

Алина Волянская

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