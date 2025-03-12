Командувача ОК "Північ" Дмитра Красильникова звільнили з посади: що відомо

Командувача Оперативного командування "Північ" Дмитра Красильникова звільнили з посади. Про це журналісту УНН підтвердили у ОК "Північ.

Деталі

Причини звільнення Дмитра Красельникова пояснити не змогли. Втім, за інформацією, наказ було підписано 7 березня.

Наразі Красильников перебуває у батальйоні резерву.

Доповнення

Раніше про звільнення Дмитра Красильникова повідомляла нардепка Марʼяна Безугла у Facebook.

"Сирський звільняє генерала Красильникова, просто викидає його. Дмитро Красильников — один із небагатьох топів, хто чує підлеглих. Досвідчений. Звільняє його в критичний момент часу, попри позицію Драпатого та особового складу Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ", - пише вона у дописі.

Довідково

Дмитро Красильников у 1995 році вступив до Одеського інституту сухопутних військ. Після випуску служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді. У 2012 році продовжив навчання в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

У 2014 році отримав наказ сформувати та очолити 34-й батальйон територіальної оборони Кіровоградської області, який пізніше був переформований в окремий мотопіхотний батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Батальйон брав участь у боях за Дзержинськ (тепер Торецьк) у липні 2014 року, де здобув значні успіхи, знищивши ворожі блокпости та резерви.

У 2015 році Дмитро Красильников став командиром 57-ї окремої мотопіхотної бригади, яка брала участь у Дебальцевській операції.

З початком російського вторгнення в Україну у 2022 році Красильников, як командир оперативно-тактичного угруповання "Північ", відбивав безперервні штурми, захищаючи Харків від наступу російських військ.