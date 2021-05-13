Командующий Черноморским флотом России заявил, что корабли "постоянно находятся в море из-за ситуации в регионе"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Моряки Черноморского флота РФ (ЧФ) постоянно находятся в море из-за ситуации Черном и Средиземном морях, сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов журналистам в четверг в рамках мероприятий, посвященных Дню Черноморского флота, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
Детали
“С учетом складывающейся обстановки в Черноморской морской зоне, Средиземном море нам постоянно приходится быть в море”, — сказал Осипов.
Он заявил, что время, которое экипажи проводят в походах, выросло в разы. “Зона ответственности осталась та же, задач стало больше, но мы справляемся”, — пояснил командующий.
Контекст
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.
Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”. 22 апреля Минобороны России провело в оккупированном Крыму “межвидовые учения”, которые посетил Шойгу. Затем, 22 апреля, Москва объявила об отводе войск.
При этом, по данным британских СМИ, в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море — это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной.
США ранее отказались отправлять сюда два корабля, заход которых был запланирован на конец апреля — начало мая. Позже США отправили сюда патрульный катер.
Как сообщает ряд аналитиков — следующая конфронтация России и Украины может произойти в Черном море.