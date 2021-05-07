ЗМІ: наступна конфронтація Росії і України може відбутися в Чорному морі

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Відведення російських військ від кордону з Україною не має присипляти пильність: наступну провокацію можна очікувати в Чорному морі. Про це пише в статті для Bloomberg відставний адмірал ВМС США, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс, передає УНН.

Цитата

“Минулого місяця українці зітхнули з полегшенням, коли президент Росії Володимир Путін заявив про відвід великої частини з більш ніж 100 000 військовослужбовців, які були переведені на російсько-український кордон. Те ж саме зробили США, НАТО і решта Європи. Але ніхто не повинен зітхати з полегшенням: Путін не з тих, хто буде відступати. Так де ж нам очікувати його наступної провокації? Швидше за все, в водах Чорного моря”, — пише відставний адмірал.

Деталі

Так, на думку Ставрідіса, недавнє посилення конфлікту між Росією і Україною, ймовірно, стало сигналом для Заходу про те, наскільки наполегливо Путін буде тиснути на Київ, і про його рішучу протидію вступу країни до Організації Північноатлантичного договору.

Також воно відвернуло увагу від переслідування критика Кремля Олексія Навального і загравало з електоратом Путіна в Росії. Нарешті, нарощування сил дозволило російським військовим досить ефективно потренуватися на той випадок, якщо Путін все ж вирішить напасти через кордон, вважає автор статті.

Хоча все ж зараз, на його думку, не схоже, що настав момент для повномасштабного наземного вторгнення Путіна.

“Замість цього він може вирішити подивитися в бік моря і зміцнити свій контроль над водами Чорного моря”, — пише Ставрідіс.

Колишній головнокомандувач зазначив також стратегічну важливість Чорного моря, яке межує з Болгарією, Грузією, Румунією, Росією, Туреччиною та Україною.

Серед цієї групи — три повноправних члена НАТО (Туреччина, Румунія і Болгарія), а також два близьких партнера в Україні та Грузії (Росія окупує землю в обох країнах).

На думку автора статті, як і Південно-Китайське, Чорне море є “потенційною морською гарячою точкою”. Так, він вважає що в регіон повернувся рівень напруженості, який спостерігався в 2018 році, коли Росія захопила три судна ВМС України і членів їх екіпажів.

Так, в середині квітня Пентагон оголосив, що відправить в Чорне море два есмінці, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков назвав “вкрай провокаційним”. Хоча США раптово скасували розміщення кораблів, Кремль закрив прибережні райони біля Криму для іноземних військових кораблів.

“Коли Росія вторглася в Україну в 2014 році, військові Путіна використовували „диявольську“ тактику і процедури. Наступальна кібервійна, спецназ без розпізнавальних знаків (так звані „зелені чоловічки“), таємні атаки на транспортні вузли, пропаганда в соціальних мережах і блискавичні наступальні удари були частиною цього міксу. Безсумнівно, у Путіна є морська версія цього сценарію”, — вважає відставний адмірал.

На його думку, такий наступ міг би включати в себе розгортання комбінації швидких патрульних катерів з крилатими ракетами класу “земля-земля” і ракети наземного базування, а також вертольоти на базі десантних кораблів для перевезення спецназу, дизельні підводні човни, атакуючі українські військові і цивільні об’єкти, кібератаки і десантні атаки на ключових стратегічних шляхах за українськими позиціями.

“Росіяни вдарять українців, а НАТО не зможе дістатися туди досить швидко, навіть якщо буде хотіти це зробити. Завдання полягало в тому, щоб нейтралізувати українські військово-морські сили, отримати повний контроль на морі в північній частині Чорного моря, відрізати українські збройні сили від їх ліній постачання і отримати панування над ділянкою суші, яка могла б з’єднати Росію з Кримом”, — зазначає Ставрідіс.

Він упевнений, що США і НАТО будуть люто заперечувати проти дій РФ, проте Україна не потрапляє під дію колективної оборони НАТО “напад на одного — це напад на всіх”.

Що було раніше

Україна в кінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.

За даними керівництва ЄС і України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму більше 100 000 військовослужбовців.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму “міжвидові навчання”, які відвідав Шойгу. Потім, 22 квітня, Москва оголосила про відвід військ.

У той же час Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря, в районі Керченської протоки, що з’єднує це море з Азовським, для військових кораблів і державних суден інших країн під приводом військових навчань.

Захід відреагував на це критично.

При цьому, за даними британських ЗМІ, в травні два корабля ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море — це було оголошено на фоні недавнього зростання напруженості між Росією і Україною.

США раніше відмовилися відправляти сюди два корабля, захід яких був запланований на кінець квітня — початок травня. Пізніше США відправили сюди патрульний катер.

Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ — “Олександр Отраківський” і “Кондопога”.

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