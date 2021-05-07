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СМИ: следующая конфронтация России и Украины может произойти в Черном море

СМИ: следующая конфронтация России и Украины может произойти в Черном море

Киев  •  УНН

 • 35075 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Отвод российских войск от границы с Украиной не должен усыплять бдительность: следующую провокацию можно ожидать в Черном море. Об этом пишет в статье для Bloomberg отставной адмирал ВМС США, бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, передает УНН.

Цитата

“В прошлом месяце украинцы вздохнули с облегчением, когда президент России Владимир Путин заявил об отводе большой части из более чем 100 000 военнослужащих, которые были переведены на российско-украинскую границу. То же самое сделали США, НАТО и остальная Европа. Но никто не должен вздыхать с облегчением: Путин не из тех, кто будет отступать. Так где же нам ожидать его следующей провокации? Скорее всего, в водах Черного моря”, — пишет отставной адмирал.

Детали

Так, по мнению Ставридиса, недавнее усиление конфликта между Россией и Украиной, вероятно, стало сигналом для Запада о том, насколько упорно Путин будет оказывать давление на Киев, и о его решительном противодействии вступлению страны в Организацию Североатлантического договора.

Также оно отвлекло внимание от преследования критика Кремля Алексея Навального и заигрывало с електоратом Путина в России. Наконец, наращивание сил позволило российским военным довольно эффективно потренироваться на тот случай, если Путин все же решит напасть через границу, считает автор статьи.

Хотя все же сейчас, по его мнению, не похоже, что настал момент для полномасштабного наземного вторжения Путина.

“Вместо этого он может решить посмотреть в сторону моря и укрепить свой контроль над водами Черного моря”, — пишет Ставридис.

Бывший главнокомандующий отметил также стратегическую важность Черного моря, которое граничит с Болгарией, Грузией, Румынией, Россией, Турцией и Украиной.

Среди этой группы — три полноправных члена НАТО (Турция, Румыния и Болгария), а также два близких партнера в Украине и Грузии (Россия оккупирует землю в обеих странах).

По мнению автора статьи, как и Южно-Китайское, Черное море является “потенциальной морской горячей точкой”. Так, он считает что в регион вернулся уровень напряженности, который наблюдался в 2018 году, когда Россия захватила три судна ВМС Украины и членов их экипажей.

Так, в середине апреля Пентагон объявил, что отправит в Черное море два эсминца, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал “крайне провокационным”. Хотя США внезапно отменили размещение кораблей, Кремль закрыл прибрежные районы возле Крыма для иностранных военных кораблей.

“Когда Россия вторглась в Украину в 2014 году, военные Путина использовали „дьявольскую“ тактику и процедуры. Наступательная кибервойна, спецназ без опознавательных знаков (так называемые „зеленые человечки“), тайные атаки на транспортные узлы, пропаганда в социальных сетях и молниеносные наступательные удары были частью этого микса. Несомненно, у Путина есть морская версия этого сценария”, — считает отставной адмирал.

По его мнению, такое наступление могло бы включать в себя развертывание комбинации быстрых патрульных катеров с крылатыми ракетами класса “земля-земля” и ракеты наземного базирования, а также вертолеты на базе десантных кораблей для перевозки спецназа, дизельные подводные лодки, атакующие украинские военные и гражданские объекты, кибератаки и десантные атаки на ключевых стратегических путях за украинскими позициями.

“Русские сокрушат украинцев, а НАТО не сможет добраться туда достаточно быстро, даже если будет хотеть это сделать. Задача состояла в том, чтобы нейтрализовать украинские военно-морские силы, получить полный контроль на море в северной части Черного моря, отрезать украинские вооруженные силы от их линий снабжения и получить господство над участком суши, который мог бы соединить Россию с Крымом”, — отмечает Ставридис.

Он уверен, что США и НАТО будут яростно возражать против действий РФ, однако Украина не попадает под действие коллективной обороны НАТО “нападение на одного — это нападение на всех”.

Что было ранее

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.

По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 000 военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”.

22 апреля Минобороны России провело в оккупированном Крыму “межвидовые учения”, которые посетил Шойгу. Затем, 22 апреля, Москва объявила об отводе войск.

В то же время Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акватории Черного моря, в районе Керченского пролива, который соединяет это море с Азовским, для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений.

Запад отреагировал на это критично.

При этом, по данным британских СМИ, в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море — это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной.

США ранее отказались отправлять сюда два корабля, заход которых был запланирован на конец апреля — начало мая. Позже США отправили сюда патрульный катер.

Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ — “Александр Отраковский” и “Кондопога”.

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