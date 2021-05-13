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Командуючий Чорноморським флотом Росії заявив, що кораблі "постійно перебувають у морі через ситуацію у регіоні"

Київ • УНН

 • 24321 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Моряки Чорноморського флоту РФ (ЧФ) постійно знаходяться в морі через ситуацію Чорному і Середземному морях, повідомив командувач ЧФ віце-адмірал Ігор Осіпов журналістам у четвер в рамках заходів, присвячених Дню Чорноморського флоту, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Командуючий Чорноморським флотом Росії заявив, що кораблі "постійно перебувають у морі через ситуацію у регіоні"

Деталі

“З урахуванням обстановки в Чорноморській морській зоні, Середземному морі нам постійно доводиться бути в морі”, — сказав Осіпов.

Він заявив, що час, який екіпажі проводять в походах, зріс в рази. “Зона відповідальності залишилася та ж, завдань стало більше, але ми справляємося”, — пояснив командувач.

Контекст

Україна в кінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. 22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму “міжвидові навчання”, які відвідав Шойгу. Потім, 22 квітня, Москва оголосила про відвід військ.

При цьому, за даними британських ЗМІ, в травні два корабля ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море — це було оголошено на фоні недавнього зростання напруженості між Росією і Україною.

США раніше відмовилися відправляти сюди два корабля, захід яких був запланований на кінець квітня — початок травня. Пізніше США відправили сюди патрульний катер.

Як повідомляє ряд аналітиків — наступна конфронтація Росії і України може відбутися в Чорному морі.

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