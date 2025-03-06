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Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Киев • УНН

 • 110309 просмотра

Соратники Трампа проводят закрытые встречи с Тимошенко и членами партии Порошенко по поводу возможных выборов в Украине. По данным источников, окружение Трампа считает, что Зеленский проиграет любые выборы из-за усталости от войны.

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Соратники президента США Дональда Трампа тайно ведут переговоры с политическими оппонентами Владимира Зеленского. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

По данным источников, американские чиновники из окружения Трампа провели переговоры с бывшей премьер Юлией Тимошенко и членами партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

Как отмечает издание, дискуссия была сосредоточена на том, может ли Украина провести быстрые президентские выборы. Они откладываются в соответствии с конституцией страны, поскольку в Украине продолжает действовать военное положение. Критики проведения выборов говорят, что они могут быть хаотичными и сыграть на руку России, поскольку так много потенциальных избирателей служат на передовой или живут за границей как беженцы.

Помощники Трампа, по данным журналистов, уверены, что Зеленский проиграет любые выборы из-за усталости от войны и разочарования коррупцией. Его рейтинги в опросах падают на протяжении многих лет, хотя они повысились после ссоры с Трампом в Овальном кабинете на прошлой неделе, отмечается в материале. Журналисты подчеркивают, что Зеленский значительно популярнее, чем Тимошенко и Порошенко.

Люди Порошенко и Тимошенко, все они общаются с окружением Трампа, позиционируя себя как людей, с которыми легче работать. И людей, которые согласятся на многое из того, на что Зеленский не согласен

- сообщило журналистам источник.

Дополнение

Опрос КМИС показал, что 57% украинцев доверяют президенту Зеленскому, а 37% - не доверяют. Уровень доверия вырос на 5% по сравнению с декабрем 2024 года.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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