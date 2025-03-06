Команда Трампа веде таємні перемовини з Тимошенко та членами партії Порошенка - Politico

Соратники президента США Дональда Трампа таємно ведуть переговори з політичними опонентами Володимира Зеленського. Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела, пише УНН.

Деталі

За даними джерел, американські чиновники з оточення Трампа провели переговори з колишньою премєркою Юлією Тимошенко та членами партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

Як зазначає видання дискусія була зосереджена на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори. Вони відкладаються відповідно до конституції країни, оскільки в Україні продовжує діяти воєнний стан. Критики проведення виборів кажуть, що вони можуть бути хаотичними та зіграти на руку росії, оскільки так багато потенційних виборців служать на передовій або живуть за кордоном як біженці.

Помічники Трампа, за даними журналістів, впевнені, що Зеленський програє будь-які вибори через втому від війни та розчарування корупцією. Його рейтинги в опитуваннях падають протягом багатьох років, хоча вони підвищилися після сварки з Трампом в Овальному кабінеті минулого тижня, зазначається в матеріалі. Журналісти підкреслюють, що Зеленський значно популярніший за Тимошенко та Порошенка.

Люди Порошенка і Тимошенко, всі вони спілкуються з оточенням Трампа, позиціонуючи себе як людей, з якими легше працювати. І людей, які погодяться на багато з того, на що Зеленський не погоджується - повідомило журналістом джерело.

Доповнення

Опитування КМІС показало, що 57% українців довіряють президенту Зеленському, а 37% - не довіряють. Рівень довіри зріс на 5% порівняно з груднем 2024 року.