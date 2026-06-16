Коллаборанта Сальдо приговорили к 15 годам тюрьмы за вывоз украинского зерна в рф

Так называемого "губернатора" Херсонской области Владимира Сальдо, под руководством которого из временно оккупированного региона вывозили украинское зерно и выдавали его за российское, приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора и добавили — это уже третий приговор в отношении него, передает УНН.

Детали

Прокуроры доказали, что в 2022 году осужденный Сальдо возглавил оккупационную администрацию Херсонской области. На этой должности он давил на местный бизнес, способствовал захвату предприятий и реализовывал политику рф по присвоению украинских активов.

В октябре 2022 года он приказал подчиненным вывезти зерновые культуры, которые хранились на ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов" и принадлежали украинским предпринимателям. Выполняя этот приказ, представители оккупационных властей вместе с военными рф в течение октября-ноября 2022 года тремя баржами незаконно переправили на левобережье Херсонщины около 3 тыс. тонн зерна стоимостью почти 15 млн грн.

Суд признал его виновным в отдаче приказа о нарушении законов и обычаев войны и назначил наказание — 15 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Приговор вынесен заочно. Наказание осужденный будет отбывать после фактического задержания - говорится в сообщении.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, это уже третий приговор в отношении него. Ранее суды дважды признавали его виновным в преступлениях против основ национальной безопасности Украины и сотрудничестве с государством-агрессором. В частности, в ноябре 2023 года он приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, коллаборационную деятельность и оправдание вооруженной агрессии рф против Украины, а в апреле 2024 года — еще к 15 годам заключения за ряд преступлений против национальной безопасности.

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