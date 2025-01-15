Количество пострадавших от авиаудара рф по Краматорску возросло до 8: показали последствия
Киев • УНН
В результате авиаудара рф по многоэтажке в Краматорске ранены 8 гражданских, среди которых двое детей. Среди пострадавших шесть женщин, 6-летняя девочка и 16-летний школьник.
В результате авиаудара рф по многоэтажке в Краматорске Донецкой области ранены по меньшей мере 8 гражданских, среди которых двое детей, сообщили в Офисе Генпрокурора, показав последствия, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, 15 января в 09:33 вс рф нанесли авиационный удар по городу Краматорск. Мишенью для вражеской атаки стал микрорайон с плотной жилой застройкой.
"В результате попадания по многоэтажному дому телесные повреждения получили по меньшей мере восемь горожан. В частности, травмированы шесть женщин. Кроме того, ранены 6-летняя девочка и 16-летний школьник. Сейчас пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в прокуратуре.
Предварительно, для обстрела города враг использовал "УМПБ Д-30 СН".
Окончательное количество пострадавших устанавливается.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Удар рф по Краматорску: уже 6 человек пострадали, среди них - двое детей15.01.25, 12:15 • 15029 просмотров