Кількість постраждалих від авіаудару рф по Краматорську зросла до 8: показали наслідки

Внаслідок авіаудару рф по багатоповерхівці у Краматорську Донецької області поранено щонайменше 8 цивільних, серед яких двоє дітей, повідомили в Офісі Генпрокурора, показавши наслідки, пише УНН.

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За даними прокуратури, 15 січня о 09:33 зс рф завдали авіаційний удар по місту Краматорськ. Мішенню для ворожої атаки став мікрорайон зі щільною житловою забудовою.

"У результаті влучання по багатоповерховому будинку тілесні ушкодження отримали щонайменше восьмеро містян. Зокрема, травмовано шістьох жінок. Крім того, поранено 6-річну дівчинку та 16-річного школяра. Наразі постраждалим надається кваліфікована медична допомога", - повідомили у прокуратурі.

Попередньо, для обстрілу міста ворог використав "УМПБ Д-30 СН".

Остаточна кількість потерпілих встановлюється.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Удар рф по Краматорську: уже 6 людей постраждали, серед них - двоє дітей