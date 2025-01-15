Удар рф по Краматорську: уже 6 людей постраждали, серед них - двоє дітей
Київ • УНН
У Краматорську внаслідок ворожого обстрілу багатоповерхового будинку постраждали 6 людей. Серед постраждалих - двоє дітей.
У Краматорську Донецької області внаслідок ворожого обстрілу багатоповерхового будинку постраждали 6 людей, серед них - двоє дітей, повідомив у середу голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко у Facebook, пише УНН.
Деталі
"Станом на 11:30 у Краматорську внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці 6 постраждалих, з них 2 дитини", - написав Гончаренко.
Нагадаємо
У Донецькій області російські війська завдали удар по Краматорську.