Удар рф по Краматорску: уже 6 человек пострадали, среди них - двое детей
Киев • УНН
В Краматорске в результате вражеского обстрела многоэтажного дома пострадали 6 человек. Среди пострадавших - двое детей.
В Краматорске Донецкой области в результате вражеского обстрела многоэтажного дома пострадали 6 человек, среди них - двое детей, сообщил в среду глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко в Facebook, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на 11:30 в Краматорске в результате вражеского удара по многоэтажке 6 пострадавших, из них 2 ребенка", - написал Гончаренко.
Напомним
В Донецкой области российские войска нанесли удар по Краматорску.