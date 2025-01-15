Удар рф по Краматорску: уже 6 человек пострадали, среди них - двое детей

В Краматорске Донецкой области в результате вражеского обстрела многоэтажного дома пострадали 6 человек, среди них - двое детей, сообщил в среду глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко в Facebook, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 11:30 в Краматорске в результате вражеского удара по многоэтажке 6 пострадавших, из них 2 ребенка", - написал Гончаренко.

Напомним

В Донецкой области российские войска нанесли удар по Краматорску.