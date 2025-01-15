Армія рф атакувала Краматорськ: серед поранених 6-річна дитина

У Донецькій області російські війська завдали удар по Краматорську, 3 людей поранено, у тому числі дитина, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

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"Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, є поранені", - повідомив голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко у Facebook.

"Троє людей поранені внаслідок обстрілу Краматорська. Серед поранених - 6-річна дівчинка. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. У місті пошкоджено багатоповерхівки", - повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

Доповнення

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, інформація про постраждалих у Донецькій області за минулу добу не надходила. Усього за добу росіяни, з його слів, 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини:

Покровський район. У Мирнограді пошкоджені будинок і 2 автівки.

Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади пошкоджено будинок і лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки і 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

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