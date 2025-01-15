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Армия рф атаковала Краматорск: среди раненых 6-летний ребенок

Армия рф атаковала Краматорск: среди раненых 6-летний ребенок

Киев  •  УНН

 • 3298 просмотра

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В результате российского обстрела Краматорска ранены три человека, включая 6-летнюю девочку. За сутки оккупанты совершили 5 атак по населенным пунктам Донецкой области, повредив жилые дома и инфраструктуру.

В Донецкой области российские войска нанесли удар по Краматорску, 3 человека ранены, в том числе ребенок, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Гражданская инфраструктура. По предварительной информации, есть раненые", - сообщил глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко в Facebook.

"Три человека ранены в результате обстрела Краматорска. Среди раненых - 6-летняя девочка. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. В городе повреждены многоэтажки", - сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

Дополнение

По данным главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, информация о пострадавших в Донецкой области за прошлые сутки не поступала. Всего за сутки россияне, по его словам, 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области:

  • Покровский район. В Мирнограде повреждены дом и 2 автомобиля.
    • Краматорский район. В Ямполе Лиманской громады повреждены дом и линия электропередач. В Константиновке поврежден инфраструктурный объект.
      • Бахмутский район. В Северске повреждены 4 частных дома и 2 двухэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 3 многоэтажки.

        Армия рф готовится к блокаде двух городов в Донецкой области - ISW14.01.25, 10:38 • 19879 просмотров

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        Война
        kramatorskКраматорск
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