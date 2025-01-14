Армія рф готується до блокади двох міст на Донеччині - ISW

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Російські війська планують відрізати шляхи постачання до Покровська та Мирнограда. За даними ISW, це може змусити українські сили залишити ці міста без важких боїв.

Російські війська планують відрізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограду Донецької області, щоб змусити українські сили залишити ці міста. Про це йдеться у щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.  

Деталі 

Російські війська, ймовірно, мають намір перекрити українські наземні лінії зв'язку (НЛЗ) у Покровськ і Мирноград, щоб змусити українські підрозділи відступити з цих міст у наступні місяці.  Траси Т-0405 і Т-0406 є двома з трьох основних наземних шляхів забезпечення українського угруповання в районі Покровська-Мирнограда, які пролягають зі сходу на захід 

- йдеться у звіті ISW. 

Зазначається, що просування російських військ на схід і захід від Покровська може ускладнити українську логістику і здатність України поповнювати запаси і перекидати війська для захисту Покровська і Мирнограда. 

Аналітики вважають, що російське військове командування, можливо, має намір продовжити просування на північ від трас Т-0405 і Т-0406, щоб змусити українські війська в кінцевому підсумку відступити на північ (а не на схід або захід) для захоплення росією обох населених пунктів і подальшого просування на захід до адміністративного кордону між Донецькою і Дніпропетровською областями. 

В ISW зазначають, що блокада  Покровська і Мирнограда збільшує ймовірність відступу українських військ, що дозволить росіянам захопити ці населені пункти без проведення важких міських боїв.

Доповнення

За минулу добу на фронті відбулось 166 бойових зіткнень, противник завдав 62 авіаудари та здійснив 4,5 тисячі обстрілів. Найбільше атак було на Покровському напрямку - 77 наступальних дій.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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