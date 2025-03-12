Когда американские партнеры "сочтут это удобным" - Ермак о дате подписания ресурсного соглашения
Киев • УНН
Андрей Ермак заявил, что Украина готова к подписанию соглашения с США по добыче полезных ископаемых. Подписание состоится, когда американские партнеры сочтут это удобным.
Руководитель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что соглашение между Украиной и США по добыче полезных ископаемых будет подписано, когда американские партнеры "сочтут это удобным". Политика цитирует CNN, передает УНН.
Детали
Как пишет CNN, Андрей Ермак заявил, что с украинской стороны "все готово" для заключения соглашения по поставкам полезных ископаемых после того, как Украина заявила о согласии на предложение США о 30-дневном прекращении огня.
Проект этого документа утвержден украинским правительством. Даже определены люди, которые имеют право его подписать. Что касается американской стороны, когда наши партнеры сочтут это удобным, то да, это соглашение будет подписано
Руководитель ОП добавил, что проект документа - это "рамочное соглашение", и что дальше будет работа "над более детальным документом".
Напомним
Президенты США и Украины договорились о скорейшем заключении соглашения по разработке критических минеральных ресурсов. Соглашение должно усилить экономику и обеспечить долгосрочную безопасность Украины.
Правительство Украины и США должны обсудить окончательное подписание так называемого соглашения о недрах. Об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио по результатам встречи делегаций Украины и США в Джидде.
МЗС о ресурсном соглашении с США: оно хорошее, и мы хотим подписать его как можно быстрее07.03.25, 13:01 • 16967 просмотров