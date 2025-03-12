Коли американські партнери "вважатимуть це зручним"- Єрмак про дату підписання ресурсної угоди

Керівник Офісу Президента (ОП) України Андрій Єрмак заявив, що угода між Україною та США щодо видобутку корисних копалин буде підписана, коли американські партнери "вважатимуть це зручним". Політика цитує CNN, передає УНН.

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Як пише CNN, Андрій Єрмак заявив, що з українського боку "все готове" для укладання угоди з постачання корисних копалин після того, як Україна заявила про згоду на пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

Проєкт цього документа затверджений українським урядом. Навіть визначені люди, які мають право його підписати. Що стосується американської сторони, коли наші партнери вважатимуть це зручним, то так, ця угода буде підписана - зазначив Андрій Єрмак.

Керівник ОП додав, що проєкт документа - це "рамкова угода", і що далі буде робота "над більш детальним документом".

Нагадаємо

Президенти США та України домовились про швидке укладання угоди щодо розробки критичних мінеральних ресурсів. Угода має посилити економіку та забезпечити довгострокову безпеку України.

Уряд України та США мають обговорити остаточне підписання так званої угоди про надра. Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді.

МЗС про ресурсну угоду зі США: вона хороша, і ми хочемо підписати її якомога швидше