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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КНДР обвиняет США и Южную Корею в подготовке ядерного удара

КНДР обвиняет США и Южную Корею в подготовке ядерного удара

Киев  •  УНН

10:21 • 2358 просмотра

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Глава МИД Северной Кореи обвиняет США и Южную Корею в подготовке ядерного удара по ее стране. Также указала на желание КНДР помочь рф в войне в Украине.

Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй заявила о якобы готовящемся ядерном ударе со стороны США и Южной Кореи. Она также подтвердила намерение поддерживать россию в войне против Украины. Об этом Хуэй сказала в москве во время встречи с министром иностранных дел россии сергеем лавровым, сообщает УНН со ссылкой на Reuters

Детали 

Она не предоставила доказательств в поддержку своего утверждения о якобы подготовке удара, но говорила о регулярных консультациях между Вашингтоном и Сеулом, во время которых, по ее словам, "такие сговоры имели место".

Хуэй заявила, что ситуация на Корейском полуострове может стать "взрывоопасной" в любой момент и сказала лаврову, что Северной Корее необходимо укрепить свой ядерный арсенал и усовершенствовать свою готовность нанести ответный ядерный удар, если это будет необходимо.

Также глава МИД КНДР сказала, что Северная Корея стремится помочь россии в ее войне с Украиной.

Дополнение

Высокопоставленный чиновник южнокорейского президентского офиса поделился оценкой разведки Южной Кореи и ее союзников о том, что по меньшей мере 11 000 северокорейских военнослужащих были отправлены в россию, некоторые из них были отправлены в западный регион россии вблизи границы с Украиной.  

Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер  призвал рассмотреть возможность атаки на северокорейские войска в Украине. Тернер также поддерживает право Украины атаковать военные цели на территории рф.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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