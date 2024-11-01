КНДР обвиняет США и Южную Корею в подготовке ядерного удара
Киев • УНН
Глава МИД Северной Кореи обвиняет США и Южную Корею в подготовке ядерного удара по ее стране. Также указала на желание КНДР помочь рф в войне в Украине.
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй заявила о якобы готовящемся ядерном ударе со стороны США и Южной Кореи. Она также подтвердила намерение поддерживать россию в войне против Украины. Об этом Хуэй сказала в москве во время встречи с министром иностранных дел россии сергеем лавровым, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Она не предоставила доказательств в поддержку своего утверждения о якобы подготовке удара, но говорила о регулярных консультациях между Вашингтоном и Сеулом, во время которых, по ее словам, "такие сговоры имели место".
Хуэй заявила, что ситуация на Корейском полуострове может стать "взрывоопасной" в любой момент и сказала лаврову, что Северной Корее необходимо укрепить свой ядерный арсенал и усовершенствовать свою готовность нанести ответный ядерный удар, если это будет необходимо.
Также глава МИД КНДР сказала, что Северная Корея стремится помочь россии в ее войне с Украиной.
Дополнение
Высокопоставленный чиновник южнокорейского президентского офиса поделился оценкой разведки Южной Кореи и ее союзников о том, что по меньшей мере 11 000 северокорейских военнослужащих были отправлены в россию, некоторые из них были отправлены в западный регион россии вблизи границы с Украиной.
Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер призвал рассмотреть возможность атаки на северокорейские войска в Украине. Тернер также поддерживает право Украины атаковать военные цели на территории рф.