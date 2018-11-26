Климкин: Украина сохраняет за собой право на самозащиту
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина будет искать пути мирного урегулирования спора с РФ, но сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено в статье 51 Устава ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам брифинга для дипломатического корпуса руководства МИД и ВМС ВС Украины в связи с очередным актом агрессии России против Украины, передает корреспондент УНН.
"Хочу отметить один очень важный тезис. В соответствии с Уставом ООН, Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 Устава ООН, но, безусловно, сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено в статье 51 Устава ООН", - сказал он.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.