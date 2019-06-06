Климкин прокомментировал инцидент с "плагиатом" в выступлении Зеленского в Брюсселе

Так, по словам Климкина, Министерство иностранных дел Украины готовило набор ключевых тезисов по европейской интеграции Украины, которые были переданы в Администрацию Президента для празднования Дня Европы. Климкин отметил, что эти тезисы были использованы частично.

“На самом деле, некоторые из этих тезисов вложили для того, поскольку они очень важны для наших международных партнеров, чтобы они прозвучали во время первого визита (Владимира Зеленского - ред.). Но так вышло, не знаю, почему, что бывший президент Порошенко эти тезисы использовал во время своего съезда. Как по мне, эта история — определенная "подстава“ для БПП, или как она называется, "Европейской солидарности“, поскольку одни и те же тезисы были использованы... Конечно, можно посмеяться, можно наполниться чувством гордости, что всем нужен МИД, и ключевые тезисы МИД”, — заявил Климкин.

Он добавил, что “никто не может в новой Администрации следить за какими-то политическими выступлениями”.

“Поэтому я бы отнесся к этому с юмором и иронией. Важно, что эти тезисы — правильные, но написаны они в МИД, они были тут подготовлены, мы даже знаем автора, который их писал. Но эмоции вокруг — это такие политические эмоции на политических гонках. Это, с одной стороны, развлекает, а с другой — грустно, люди могли бы заниматься чем-то другим и более полезным. Но МИД всем нужен...” — сказал министр.

Напомним, 5 июня в Брюсселе состоялась встреча Зеленского и Туска.

Согласно информации пресс-службы Администрации Президента, на встрече Зеленский заявил, что “Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта”.

Позже пресс-секретарь пятого Президента Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате, указывая именно на абзац из выступления Порошенко.

В АП в ответ заявили, что инициировали служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления Зеленского на брифинге с Туском и выступления Порошенко на съезде партии “Европейская солидарность”.

Администрация заявила, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко. В АП также сообщили, что “расценивают это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко”.