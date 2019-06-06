Клімкін прокоментував інцидент з "плагіатом" у виступі Зеленського у Брюсселі

ukru
16:18 • 17585 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 43230 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 45876 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 38931 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 81628 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 146488 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165603 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153489 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 233997 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159284 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.4 м/с
39 %
756 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 52778 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 32479 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 52294 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 51296 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 37515 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 151570 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 233992 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 199696 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 185015 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 152097 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 19363 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 20214 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 32479 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 24683 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 52778 перегляди
Актуальне
Клімкін прокоментував інцидент з "плагіатом" у виступі Зеленського у Брюсселі

Клімкін прокоментував інцидент з "плагіатом" у виступі Зеленського у Брюсселі

Київ • УНН

 • 11329 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає ситуацію з ідентичними фрагментами виступу Президента України Володимира Зеленського на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і виступи Петра Порошенка на з'їзді партії "Європейська солідарність" "комедійної історією", в якій "багато непотрібної і забавної політики". Про це він сказав в інтерв'ю Крим.Реалії, передає УНН.

Так, за словами Клімкіна, Міністерство закордонних справ України готувало набір ключових тез по європейській інтеграції України, які були передані в Адміністрацію Президента для святкування Дня Європи. Клімкін зазначив, що ці тези були використані частково.

"Насправді, деякі з цих тез вклали для того, оскільки вони дуже важливі для наших міжнародних партнерів, щоб вони прозвучали під час першого візиту (Володимира Зеленського - ред.). Але так вийшло, не знаю, чому, що колишній президент Порошенко ці тези використовував під час свого з'їзду. Як на мене, ця історія - певна "підстава" для БПП, або як вона називається, "Європейської солідарності", оскільки одні й ті ж тези були використані... Звичайно, можна посміятися, можна наповнитися відчуттям гордості, що всім потрібен МЗС, і ключові тези МЗС", - заявив Клімкін.

Він додав, що "ніхто не може в новій Адміністрації стежити за якимись політичними виступами".

"Тому я б поставився до цього з гумором і іронією. Важливо, що ці тези - правильні, але написані вони в МЗС, вони були тут підготовлені, ми навіть знаємо автора, який їх писав. Але емоції навколо - це такі політичні емоції на політичних перегонах. Це, з одного боку, розважає, а з іншого - сумно, люди могли б займатися чимось іншим і більш корисним. Але МЗС всім потрібен..." - сказав міністр.

Нагадаємо, 5 червня в Брюсселі відбулася зустріч Зеленського і Туска.

Згідно з інформацією прес-служби Адміністрації Президента, на зустрічі Зеленський заявив, що "Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту".

Пізніше прес-секретар п'ятого Президента Святослав Цеголко звинуватив Зеленського в плагіаті, вказуючи саме на абзац з виступу Порошенка.

В АП у відповідь заявили, що ініціювали службове розслідування щодо ідентичності певних фрагментів виступу Зеленського на брифінгу з Туском і виступ Порошенка на з'їзді партії "Європейська солідарність".

Адміністрація заявила, що працівники МЗС, які готували тези для брифінгу Зеленського, паралельно продовжували працювати на Порошенка. В АП також повідомили, що "розцінюють це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ і свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,140.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.38