Клімкін прокоментував інцидент з "плагіатом" у виступі Зеленського у Брюсселі

Так, за словами Клімкіна, Міністерство закордонних справ України готувало набір ключових тез по європейській інтеграції України, які були передані в Адміністрацію Президента для святкування Дня Європи. Клімкін зазначив, що ці тези були використані частково.

"Насправді, деякі з цих тез вклали для того, оскільки вони дуже важливі для наших міжнародних партнерів, щоб вони прозвучали під час першого візиту (Володимира Зеленського - ред.). Але так вийшло, не знаю, чому, що колишній президент Порошенко ці тези використовував під час свого з'їзду. Як на мене, ця історія - певна "підстава" для БПП, або як вона називається, "Європейської солідарності", оскільки одні й ті ж тези були використані... Звичайно, можна посміятися, можна наповнитися відчуттям гордості, що всім потрібен МЗС, і ключові тези МЗС", - заявив Клімкін.

Він додав, що "ніхто не може в новій Адміністрації стежити за якимись політичними виступами".

"Тому я б поставився до цього з гумором і іронією. Важливо, що ці тези - правильні, але написані вони в МЗС, вони були тут підготовлені, ми навіть знаємо автора, який їх писав. Але емоції навколо - це такі політичні емоції на політичних перегонах. Це, з одного боку, розважає, а з іншого - сумно, люди могли б займатися чимось іншим і більш корисним. Але МЗС всім потрібен..." - сказав міністр.

Нагадаємо, 5 червня в Брюсселі відбулася зустріч Зеленського і Туска.

Згідно з інформацією прес-служби Адміністрації Президента, на зустрічі Зеленський заявив, що "Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту".

Пізніше прес-секретар п'ятого Президента Святослав Цеголко звинуватив Зеленського в плагіаті, вказуючи саме на абзац з виступу Порошенка.

В АП у відповідь заявили, що ініціювали службове розслідування щодо ідентичності певних фрагментів виступу Зеленського на брифінгу з Туском і виступ Порошенка на з'їзді партії "Європейська солідарність".

Адміністрація заявила, що працівники МЗС, які готували тези для брифінгу Зеленського, паралельно продовжували працювати на Порошенка. В АП також повідомили, що "розцінюють це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ і свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка".