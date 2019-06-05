В Зеленского начали служебное расследование относительно плагиата выступления Порошенко

"Предварительно установлено, что работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко. При этом содержание и повестку дня переговоров Владимира Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировался отдельно сотрудниками команды Администрации Президента Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.

Отмечается, что в случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы.

"Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - добавили в АП.

Напомним, пресс-секретарь пятого Президента Святослав Цеголко обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в плагиате.