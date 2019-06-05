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В Зеленского начали служебное расследование относительно плагиата выступления Порошенко

В Зеленского начали служебное расследование относительно плагиата выступления Порошенко

Киев  •  УНН

 • 17590 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления Президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

"Предварительно установлено, что работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко. При этом содержание и повестку дня переговоров Владимира Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировался отдельно сотрудниками команды Администрации Президента Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.

Отмечается, что в случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы.

"Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - добавили в АП.

Напомним, пресс-секретарь пятого Президента Святослав Цеголко обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в плагиате.

Украинские Национальные Новости

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