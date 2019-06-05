У Зеленського почали службове розслідування щодо плагіату виступу Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Заступник глави Адміністрації Президента України з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював службове розслідування щодо ідентичності певних фрагментів виступу Президента Володимира Зеленського на спільному брифінгу з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском та виступу Петра Порошенка на з’їзді партії "Європейська солідарність". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
"Попередньо встановлено, що працівники МЗС України, які готували тези для брифінгу Президента Володимира Зеленського, паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка. При цьому зміст та порядок денний переговорів Володимира Зеленського з очільниками ЄС та НАТО формувався окремо співробітниками команди Адміністрації Президента України", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, представники попередньої влади не мали впливу на питання, які Зеленський обговорював з європейськими партнерами та друзями України.
Зазначається, що у разі підтвердження приватної співпраці державних службовців МЗС з Порошенком будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки.
"Розцінюємо це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ та свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка", - додали в АП.
Нагадаємо, прес-секретар п’ятого Президента Святослав Цеголко звинуватив Президента України Володимира Зеленського у плагіаті.