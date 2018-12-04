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Климкин объяснил, почему считает Беларусь опасной для украинцев

Киев • УНН

 • 15466 просмотра

БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Для некоторых украинских граждан посещения Беларуси опасно из-за действий российских спецслужб. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

Климкин объяснил, почему считает Беларусь опасной для украинцев

"Что касается Беларуси ... я вижу угрозы для некоторых украинских граждан в посещении Беларуси из-за действий российских спецслужб. Не из-за действия белорусов напрямую, но потому, что российские спецслужбы могут работать на белорусском пространстве. У нас было несколько случаев", - сказал министр.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, после фактов задержания украинского журналиста и блогера на территории Беларуси.

Напомним, украинец Павел Шаройко был осужден в Беларуси по подозрению в шпионаже. Он был задержан КГБ 25 октября 2017 года.

Также Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

Украинские Национальные Новости

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