КДБ Білорусі звинуватило українського журналіста у створенні агентурної мережі

Повідомляється, що КДБ 25 жовтня під час проведення агентурної акції на місці злочину затримано "кадровий співробітник головного управління розвідки Міністерства оборони України Павло Шаройко".

"З урахуванням досвіду його роботи в якості керівника прес-служби ГУР МОУ для прикриття йому визначена посаду кореспондента Національної громадської телерадіокомпанії України. В Білорусі Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Республіки Білорусь, які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору відомостей розвідувального характеру в військово-політичній сфері", - поінформував Побяржін.

Відзначається, що у відношенні Павла Шаройко порушено кримінальну справу за ст.358 КК Білорусі (шпигунство) і прийнято рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"В ході проведених слідчих дій отримані переконливі докази його протиправної діяльності, що завдає шкоди національним інтересам Республіки Білорусь", - повідомив офіційний представник КДБ.

Нагадаємо, затриманого в Білорусі журналіста "Української радіо" Павла Шаройко відвідав український консул. У Білорусі заарештували власного кореспондента Українського радіо (УР) Павла Шаройко.