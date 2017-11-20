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КГБ Беларуси обвинило украинского журналиста в создании агентурной сети

КГБ Беларуси обвинило украинского журналиста в создании агентурной сети

Киев  •  УНН

 • 23330 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Комитет государственной безопасности Беларуси обвинил гражданина Украины Павла Шаройко в создании в стране агентурной сети. Об этом заявил представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Сообщается, что КГБ 25 октября при проведении агентурной акции с поличным задержан "кадровый сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Павел Шаройко".

"С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы ГУР МОУ для прикрытия ему определена должность корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В Беларуси Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере", - проинформировал Побяржин.

Отмечается, что в отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по ст.358 УК Беларуси (шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания по стражей.

"В ходе проводимых следственных действий получены убедительные доказательства его противоправной деятельности, наносящей вред национальным интересам Республики Беларусь", - сообщил официальный представитель КГБ.

Напомним, задержанного в Беларуси журналиста "Украинской радио" Павла Шаройко посетил украинский консул. В Беларуси арестовали собственного корреспондента Украинского радио (УР) Павла Шаройко.

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