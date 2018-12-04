Клімкін пояснив, чому вважає Білорусь небезпечною для українців
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Для деяких українських громадян відвідання Білорусі є небезпечним через дії російських спецслужб. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
“Стосовно Білорусі... я бачу загрози для деяких українських громадян у відвіданні Білорусі через дії російських спецслужб. Не через дії білорусів безпосередньо, але через те, що російські спецслужби можуть працювати на білоруському просторі. У нас було декілька випадків”, — сказав міністр.
Зазначимо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, після фактів затримання українського журналіста та блогера на території Білорусі.
Нагадаємо, українець Павло Шаройко був засуджений у Білорусі за підозрою в шпигунстві. Він був затриманий КДБ 25 жовтня 2017 року.
Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.