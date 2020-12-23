Кличко раздавал селфи на похоронах Кернеса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. На похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса присутствовавший на церемонии мэр Киева Виталий Кличко сделал селфи с девушкой. Так, фотофакт обнародовало издание Думская, передает УНН.
Присутствовавший на похоронах мэра Харькова Кернеса Виталий Кличко сделал селфи с девушкой. Вероятно, она попросила его сфотографироваться и Кличко, несмотря на неуместность фотосессии, не отказал.
Напомним, на харьковском городском кладбище №2 похоронили мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Как сообщалось, церемония прощания с Геннадием Кернесом проходила с 9:00 до 14 часов в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко.
Почтить память мэра Харькова приехали Добкин, Новинский, Кличко.
Перед этим в Благовещенском соборе состоялось отпевание Геннадия Кернеса.
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря в возрасте 61 года в Германии.
Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря.
11 декабря стало известно, что у Кернеса не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. Ранее Геннадий Кернес переболел COVID-19 и из-за осложнений с 16 сентября лечился в немецкой клинике "Шарите".
Напомним, Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.
Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.
9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.