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Кличко раздавал селфи на похоронах Кернеса

Киев • УНН

 • 23489 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса присутствовавший на церемонии мэр Киева Виталий Кличко сделал селфи с девушкой. Так, фотофакт обнародовало издание Думская, передает УНН.

Кличко раздавал селфи на похоронах Кернеса

Присутствовавший на похоронах мэра Харькова Кернеса Виталий Кличко сделал селфи с девушкой. Вероятно, она попросила его сфотографироваться и Кличко, несмотря на неуместность фотосессии, не отказал.

Напомним, на харьковском городском кладбище №2 похоронили мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщалось, церемония прощания с Геннадием Кернесом проходила с 9:00 до 14 часов в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко.

Почтить память мэра Харькова приехали Добкин, Новинский, Кличко.

Перед этим в Благовещенском соборе состоялось отпевание Геннадия Кернеса.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря в возрасте 61 года в Германии.

Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря.

11 декабря стало известно, что у Кернеса не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. Ранее Геннадий Кернес переболел COVID-19 и из-за осложнений с 16 сентября лечился в немецкой клинике "Шарите".

Напомним, Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.

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