У Харкові поховали Геннадія Кернеса
Київ • УНН
Повідомляється, що, за оцінками поліції, у церемонії прощання з Кернесом прийняли участь понад 100 тисяч людей. Не обійшлося й без ексцесів. Так, наразі поліція з'ясовує особу людини, яка запустила фейерверк, під час процедури прощаннся з Геннадієм Кернесом.
Нагадаємо, церемонія прощання з Геннадієм Кернесом відбувалася з 9:00 по 14 годину в фойє Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка.
Перед цим в Благовіщенському соборі відбулося відспівування Геннадія Кернеса.
Як писав УНН, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у віці 61 року у Німеччині. Його тіло доставили з Берліну до Харкова літаком 21 грудня. 11 грудня стало відомо, що в Кернеса не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу. Раніше Геннадій Кернес перехворів на COVID-19 та через ускладнення з 16 вересня лікувався у німецькій клініки “Шаріте”.
Нагадаємо, Геннадій Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.
Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня 2020 року з результатом 60,34% голосів виборців.
9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для Кернеса.