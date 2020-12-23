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Харків прощається з Кернесом: служба у храмі вже відбулася

Київ • УНН

 • 18890 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Харкові в Благовіщенському соборі відбулися поминальні заходи за міським головою Геннадієм Кернесом. Відео прощання з мером оприлюднив місцевий паблік, передає УНН.

Харків прощається з Кернесом: служба у храмі вже відбулася

Так, повідомляється, що поблизу собору встановили екран, на якому йшла трансляція відспівування Геннадія Кернеса.

За даними місцевих ЗМІ, біля собору зібралось чимало людей, здебільшого, з квітами.

У той же час, зазначається, що будівлю Харківського національного академічного театру опери та балету, де відбудеться публічна чотиригодинна церемонія прощання з мером, вже взяла в оточення поліція.

На фасаді будівлі встановлено великий портрет Кернеса.

Нагадаємо, церемонія прощання з Геннадієм Кернесом відбудеться з 9:00 по 13:00 в фойє Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка. Після цього Геннадія Кернеса поховають з усіма почестями.

У день прощання з міським головою зміниться схема руху транспорту у місті. Зокрема, рух транспорту по пл. Благовіщенській, узвозу Соборному, вул. Університетській, пров. Спартаківському, пл. Конституції, вул. Сумській буде заборонено з 5:30 до 14:00 23 грудня.

Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у віці 61 року у Німеччині.

Його тіло доставили з Берліну до Харкова літаком 21 грудня.

11 грудня стало відомо, що в Кернеса не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу. Раніше Геннадій Кернес перехворів на COVID-19 та через ускладнення з 16 вересня лікувався у німецькій клініки “Шаріте”.

Нагадаємо, Геннадій Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня 2020 року з результатом 60,34% голосів виборців.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для Кернеса.

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