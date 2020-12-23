В Харькове похоронили Геннадия Кернеса
Киев • УНН
Сообщается, что, по оценкам полиции, в церемонии прощания с Кернесом приняли участие более 100 тысяч человек. Не обошлось и без эксцессов. Так, в настоящее время полиция выясняет личность человека, который запустил фейерверк, во время процедуры прощаннся с Геннадием Кернесом.
Напомним, церемония прощания с Геннадием Кернесом проходила с 9:00 до 14 часов в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко.
Перед этим в Благовещенском соборе состоялось отпевание Геннадия Кернеса.
Как писал УНН, мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря во возрасте 61 года в Германии. Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря. 11 декабря стало известно, что у Кернеса не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. Ранее Геннадий Кернес переболел COVID-19 и из-за осложнений с 16 сентября лечился в немецкой клиники "Шарите".
Напомним, Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.
Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.
9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.