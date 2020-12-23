Кличко роздавав селфі на похороні Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На похоронах мера Харкова Геннадія Кернеса присутній на церемонії мер Києва Віталій Кличко зробив селфі з дівчиною. Так, фотофакт оприлюднило видання Думская, передає УНН.
Присутній на похоронах мера Харкова Кернеса Віталій Кличко зробив селфі з дівчиною. Ймовірно, вона попросила його сфотографуватися й Кличко попри недоречність фотосесії не відмовив.
Нагадаємо, на харківському міському кладовищі №2 поховали міського голову Харкова Геннадія Кернеса.
Як повідомлялося, церемонія прощання з Геннадієм Кернесом відбувалася з 9:00 по 14 годину в фойє Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка.
Віддати шану меру Харкова приїхали Добкін, Новинський, Кличко.
Перед цим в Благовіщенському соборі відбулося відспівування Геннадія Кернеса.
Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у віці 61 року у Німеччині.
Його тіло доставили з Берліну до Харкова літаком 21 грудня.
11 грудня стало відомо, що в Кернеса не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу. Раніше Геннадій Кернес перехворів на COVID-19 та через ускладнення з 16 вересня лікувався у німецькій клініки “Шаріте”.
Нагадаємо, Геннадій Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.
Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня 2020 року з результатом 60,34% голосів виборців.
9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для Кернеса.