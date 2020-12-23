Прощання з Кернесом: черги з охочих віддати шану меру, приїхали Добкін, Новинський, Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Чотиригодинна церемонія прощання з Харківським міським головою Геннадієм Кернесом розпочалася у фойє Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка. Віддати шану меру вже вишукувалися у черги люди, приїхали і політики - зокрема, Михайло Добкін, Вадим Новинський, Євгеній Мураєв, Віталій Кличко. Фото та відео з місця події публікують місцеві пабліки, передає УНН.
На оприлюднених фото та відео видно багато охочих попрощатися з мером, перед та у фойє театру вишукуються черги.
Народний депутат Вадим Новинський, мер Києва Віталій Кличко, бізнесмен та друг родини Павло Фукс, нардеп попередніх скликань Євген Мураєв теж приїхали попрощатися з Геннадієм Кернесом. Колишній голова Харківської ОДА, ексмер Харкова та нардеп попереднього скликання Михайло Добкін також приїхав попрощатися з Кернесом і поклав квіти другові.
Також повідомляється, що у місті - "аншлаг" з купівлею квітів, в основному беруть троянди та гвоздики.
Нагадаємо, церемонія прощання з Геннадієм Кернесом відбудеться з 9:00 по 13:00 в фойє Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка. Після цього Геннадія Кернеса поховають з усіма почестями.
Раніше сьогодні вже відбулося відспівування Кернеса у храмі в Харкові.
У день прощання з міським головою зміниться схема руху транспорту у місті. Зокрема, рух транспорту по пл. Благовіщенській, узвозу Соборному, вул. Університетській, пров. Спартаківському, пл. Конституції, вул. Сумській буде заборонено з 5:30 до 14:00 23 грудня.
Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у віці 61 року у Німеччині.
Його тіло доставили з Берліну до Харкова літаком 21 грудня.
11 грудня стало відомо, що в Кернеса не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу. Раніше Геннадій Кернес перехворів на COVID-19 та через ускладнення з 16 вересня лікувався у німецькій клініки “Шаріте”.
Нагадаємо, Геннадій Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.
Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня 2020 року з результатом 60,34% голосів виборців.
9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для Кернеса.