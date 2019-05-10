Киевские аптеки завышают стоимость "Цитрамона" в 4 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Стоимость популярного обезболивающего и жаропонижающего лекарственного средства "Цитрамон" в киевских аптеках отличается в разы. Об этом свидетельствуют данные портала tabletki.ua, передает УНН.
Так, 10 таблеток цитрамона обойдутся киевлянам от 4 до 15 грн.
Дешевле можно купить "Цитрамон" в аптеке "Аптека Плюс" - за 4,08 грн. Немного дороже - в аптеке "Аптека Доброго Дня" - 6,5 грн.
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Дороже продает "цитрамон" аптека "Ласкава" и "Здоровая аптека". 10 таблеток препарата обойдутся киевлянам в 14,95 грн и 13,9 грн соответственно.
Таким образом, стоимость "Цитрамона", в зависимости от аптеки, может отличаться в 4 раза.
Напомним, как писал УНН, разница стоимости "Корвалола" в разных аптеках достигает 60%, а жаропонижающего "Нурофен" - 40%.
По данным журналистского расследования, украинские аптеки сознательно завышают цены на лекарства в выходные дни.
Также аптеки злоупотребляют наценками на препараты в разгар различных эпидемий, констатирует руководитель Государственного фармакологического центра МЗ Виктор Чумак.
В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что цены на лекарства для украинцев завышены еще и монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект № 8591-д. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса и сейчас ожидает рассмотрения в сессионном зале.