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Київські аптеки завищують вартість “Цитрамону” у 4 рази

Київські аптеки завищують вартість “Цитрамону” у 4 рази

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Вартість популярного знеболювального та жарознижуючого лікарського засобу “цитрамон” у київських аптеках відрізняється в рази. Про це свідчать дані порталу tabletki.ua, передає УНН.

Так, 10 таблеток цитрамону обійдуться киянам від 4 до 15 грн.

Найдешевше можна купити “цитрамон” в аптеці “Аптека Плюс” — за 4,08 грн. Трохи дорожче — в аптеці “Аптека Доброго Дня” — 6,5 грн.

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Найдорожче продає “Цитрамон” аптека “Ласкава” та “Здорова аптека”. 10 таблеток препарату обійдуться киянам у 14,95 грн та 13,9 грн відповідно.

Таким чином, вартість “Цитрамону”, в залежності від аптеки, може відрізнятися у 4 рази.

Нагадаємо, як писав УНН, різниця вартості “Корвалолу” в різних аптеках сягає 60%, а жарознижуючого “Нурофен” — 40%.

За даними журналістського розслідування, українські аптеки свідомо завищують ціни на ліки у вихідні дні.

Також аптеки зловживають націнками на препарати в розпал різних епідемій, констатує керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.

У Верховній Раді, в свою чергу, заявили, що ціни на ліки для українців завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, в парламент був внесений законопроект № 8591-д. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу та нині очікує на розгляд у сесійній залі.

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