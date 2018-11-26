Киев остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. По состоянию на 18:00, сегодня, 26 ноября, Киев остановился в пробках, передает УНН.
Наибольшие проблемы наблюдаются в центре Киева.
Пробки есть на Подоле и на Позняках, на улице Набережно-Рыбальской, на проспекте Степана Бандеры, на улице Григория Ващенко, на улице Васильковской и на Голосеевском проспекте, в переулке Ахтырском, на улице Большой Китаевской и на бульваре Дружбы народов.
Стоит Северный и Южный мост.
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Напомним, сегодня утром синоптики предупредили о тумане и видимость на дорогах до 200-500 м в столичном регионе.
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Напоминаем, что сегодня с 6:00 до 13:00 часов дня на автодорогах Киевской области было зафиксировано 24 ДТП.
Как сообщал УНН, в Христиновском районе Черкасской области сегодня произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.