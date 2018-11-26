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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Київ зупинився у заторах

Київ зупинився у заторах

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Станом на 18:00, сьогодні, 26 листопада, Київ зупинився у заторах, передає УНН.

Найбільші проблеми спостерігаються у центрі Києва.

Затори є на Подолі та на Позняках, на вулиці Набережно-Рибальській, на проспекті Степана Бандери, на вулиці Григорія Ващенка, на вулиці Васильківській та на Голосіївському проспекті, на провулку Охтирському, на вулиці Великій Китаївській та на бульварі Дружби народів.

Стоїть Північний та Південний міст.

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Нагадаємо, сьогодні ранком синоптики попередили про туман та видимість на дорогах до 200-500 м у столичному регіоні.

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Нагадуємо, що сьогодні з 6:00 до 13:00 години дня на автошляхах Київської області було зафіксовано 24 ДТП.

Як повідомляв УНН, у Христинівському районі Черкаської області сьогодні сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло четверо людей.

Українські Національні Новини

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