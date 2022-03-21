Китай предоставит Украине дополнительные 1,6 миллиона долларов гуманитарной помощи

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О предоставлении Украине дополнительной поддержки через Китайский Красный Крест журналистам сообщил спикер министерства иностранных дел КНР Вэнь Веньбин.

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9 марта 2022 года Китай объявил об отправке Украине 5 миллионов юаней помощи. Тогда в Пекине пообещали оказать дополнительную поддержку "как можно быстрее". Вместе с тем КНР подтвердил противодействие резким экономическим санкциям против россии.

В пятницу, 18 марта, президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпинь провели телефонный разговор. По их результатам Белый дом заявил, что опасения США относительно того, что Китай может быть готов оказать военную или финансовую поддержку россии не развеялись.