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19:03 • 48310 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 105210 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Китай предоставит Украине дополнительные 1,6 миллиона долларов гуманитарной помощи

Китай предоставит Украине дополнительные 1,6 миллиона долларов гуманитарной помощи

Киев • УНН

 • 144740 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Китай дополнительно выделит Украине 10 миллионов юаней (около 1,6 миллиона долларов) гуманитарной помощи на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CGTN.

Детали

О предоставлении Украине дополнительной поддержки через Китайский Красный Крест журналистам сообщил спикер министерства иностранных дел КНР Вэнь Веньбин.

Дополнение

9 марта 2022 года Китай объявил об отправке Украине 5 миллионов юаней помощи. Тогда в Пекине пообещали оказать дополнительную поддержку "как можно быстрее". Вместе с тем КНР подтвердил противодействие резким экономическим санкциям против россии.

В пятницу, 18 марта, президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпинь провели телефонный разговор. По их результатам Белый дом заявил, что опасения США относительно того, что Китай может быть готов оказать военную или финансовую поддержку россии не развеялись.

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