Китай надасть Україні додаткові 1,6 мільйона доларів гуманітарної допомоги

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Про надання Україні додаткової підтримки через Китайський Червоний Хрест журналістам повідомив речник міністерства закордонних справ КНР Вень Веньбін.

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9 березня 2022 року Китай оголосив про надсилання Україні 5 мільйонів юанів допомоги. Тоді у Пекіні пообіцяли надати додаткову підтримку “якнайшвидше”. Разом з тим КНР підтвердив протидію різким економічним санкціям проти росії.

У п’ятницю, 18 березня, президент США Джо Байден та глава КНР Сі Цзіньпінь провели телефонну розмову. За їх результатами Білий дім заявив, що побоювання США щодо того, що Китай може бути готовий надати військову чи фінансову підтримку росії не розвіялись.