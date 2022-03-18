Білий дім: США уважно стежитимуть за діями Сі Цзіньпіна після телефонної розмови з Байденом

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Натомість прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США уважно стежитимуть за діями Сі Цзіньпіна в майбутньому.

"У нас є це занепокоєння. Президент докладно розповів, якими будуть наслідки, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії, коли вона проводить жорстокі напади на українські міста та мирних жителів. І це те, за чим ми спостерігатимемо, і світ спостерігатиме", — сказала Псакі.

Вона сказала, що "дії є ключовою частиною того, що ми спостерігатимемо".

"Китай повинен прийняти для себе рішення про те, де вони хочуть стояти і як вони хочуть, щоб книги з історії дивилися на них і оцінювали їхні дії, — зауважила Псакі. —Це рішення має ухвалити Сі".

Псакі додала, що Байден обговорить роль Китаю у конфлікті, коли той зустрінеться з лідерами НАТО та G7 у Брюсселі наступного тижня.