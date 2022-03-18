Білий дім: США уважно стежитимуть за діями Сі Цзіньпіна після телефонної розмови з Байденом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Білий дім заявляє, що майже двогодинний відеодзвінок президента США Джо Байдена зі своїм китайським колегою не розвіяв побоювань США щодо того, що Китай може бути готовий надати військову чи фінансову підтримку Росії. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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Натомість прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США уважно стежитимуть за діями Сі Цзіньпіна в майбутньому.
"У нас є це занепокоєння. Президент докладно розповів, якими будуть наслідки, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії, коли вона проводить жорстокі напади на українські міста та мирних жителів. І це те, за чим ми спостерігатимемо, і світ спостерігатиме", — сказала Псакі.
Вона сказала, що "дії є ключовою частиною того, що ми спостерігатимемо".
"Китай повинен прийняти для себе рішення про те, де вони хочуть стояти і як вони хочуть, щоб книги з історії дивилися на них і оцінювали їхні дії, — зауважила Псакі. —Це рішення має ухвалити Сі".
Псакі додала, що Байден обговорить роль Китаю у конфлікті, коли той зустрінеться з лідерами НАТО та G7 у Брюсселі наступного тижня.