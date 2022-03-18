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Белый дом: США будут внимательно следить за действиями Си Цзиньпина после телефонного разговора с Байденом

Киев • УНН

 • 129155 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Белый дом заявляет, что почти двухчасовой видеозвонок президента США Джо Байдена со своим китайским коллегой не развеял опасений США по поводу того, что Китай может быть готов оказать военную или финансовую поддержку России. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

Но пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США будут внимательно следить за действиями Си Цзиньпина в будущем.

"У нас есть это беспокойство. Президент подробно рассказал, какими будут последствия, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие нападения на украинские города и мирных жителей. И это то, за чем мы будем наблюдать, и мир будет наблюдать", — сказала Псаки.

Она сказала, что "действия являются ключевой частью того, что мы будем наблюдать".

"Китай должен принять для себя решение о том, где они хотят стоять и как они хотят, чтобы книги по истории смотрели на них и оценивали их действия, — отметила Псаки. - Это решение должен принять Си".

Псаки добавила, что Байден обсудит роль Китая в конфликте, когда тот встретится с лидерами НАТО и G7 в Брюсселе на следующей неделе.

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