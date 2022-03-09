Китай надсилає гуманітарну допомогу в Україну і продовжує співпрацю з Росією - АР
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Китай надсилає гуманітарну допомогу в Україну, що складається з продуктів харчування та предметів першої необхідності. Водночас країна продовжує виступати проти санкцій проти Росії через її напад на Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
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Допомогу вартістю 5 мільйонів юанів, або 791 тисяча доларів, відправили до українського Червоного Хреста у середу, 9 березня. Речник міністерства закордонних справ країни Чжао Ліцзянь повідомив, що більшу підтримку нададуть “якнайшвидше”.
Також він підтвердив протидію Китаю різким економічним санкціям проти Росії.
“Використання санкцій на кожному кроці ніколи не принесе мир і безпеку, але спричинить серйозні труднощі для економіки та засобів до існування відповідних країн”, - пояснив рішення Пекіну Ліцзянь.
За його словами, Китай і Росія продовжать торгове співробітництво, включаючи торгівлю нафтою і газом, “у дусі взаємної поваги, рівності та взаємовигоди".
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