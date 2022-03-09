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Китай направляет гуманитарную помощь в Украину и продолжает сотрудничество с Россией - АР

Китай направляет гуманитарную помощь в Украину и продолжает сотрудничество с Россией - АР

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Китай направляет гуманитарную помощь в Украину, состоящую из продуктов питания и предметов первой необходимости. В то же время страна продолжает выступать против санкций против России из-за ее нападения на Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Помощь стоимостью 5 миллионов юаней, или 791 тысяча долларов, отправили в украинский Красный Крест в среду, 9 марта. Представитель министерства иностранных дел страны Чжао Лицзянь сообщил, что большую поддержку окажут “как можно быстрее”.

Также он подтвердил противодействие Китая резким экономическим санкциям против России.

“Использование санкций на каждом шагу никогда не принесет мир и безопасность, но вызовет серьезные трудности для экономики и средств к существованию соответствующих стран”, - объяснил решение Пекина Лицзянь.

По его словам, Китай и Россия продолжат торговое сотрудничество, включая торговлю нефтью и газом, “в духе взаимного уважения, равенства и взаимовыгоды".

Ранее

Лидеры Германии, Франции и Китая обсудили ситуацию в Украине и договорились поддерживать дипломатические усилия по разрешению "конфликта".

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