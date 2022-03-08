Шольц, Макрон та лідер Китаю поговорили про Україну: про що домовилися

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"Сьогодні у мене з Еммануелем Макроном і китайським лідером Сі була розмова щодо України: ми підтримуємо всі дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту, наші міністри закордонних справ тісно працюють над цим. Ми вимагаємо створення гуманітарних коридорів у зонах бойових дій", - написав Шольц у Twitter.

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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, закликав останнього негайно вивести війська з України.